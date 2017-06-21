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21 июня 2017, 23:15

Новости спорта

Сборная России опустилась на третье место в группе на Кубке конфедераций

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Сборная Мексики обыграла команду Новой Зеландии в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций со счетом 2:1. Игра состоялась на стадионе "Фишт" в Сочи.

Таким образом, Мексика возглавила турнирную таблицу, набрав четыре очка. Второе место заняла Португалия, а Россия оказалась на третьем.

Ранее сборная России уступила португальской команде со счетом 0:1. В последнем туре группового этапа 24 июня сборная России сыграет мексиканцами, а Новая Зеландии предстоит матч с португальцами.

Сюжет: Кубок конфедераций – 2017
футбол Мексика Новая Зеландия Кубок конфедераций новости спорта
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