Сборная России опустилась на третье место в группе на Кубке конфедераций

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Сборная Мексики обыграла команду Новой Зеландии в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций со счетом 2:1. Игра состоялась на стадионе "Фишт" в Сочи.

Таким образом, Мексика возглавила турнирную таблицу, набрав четыре очка. Второе место заняла Португалия, а Россия оказалась на третьем.

Ранее сборная России уступила португальской команде со счетом 0:1. В последнем туре группового этапа 24 июня сборная России сыграет мексиканцами, а Новая Зеландии предстоит матч с португальцами.