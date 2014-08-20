Нападающий "Спартака" Веллитон перейдет в турецкий клуб второй лиги

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Нападающий столичного "Спартака" Веллитон перейдет в турецкий клуб "Мерсин Идманюрду", говорится в сообщении на официальном сайте "красно-белых".

Клубы уже достигли договоренности о трансфере бразильского игрока. Теперь форварду осталось лишь согласовать детали личного контракта с новой командой. Примечательно, что на этой неделе бразильского нападающего обокрали - из его номера в московском отеле воры похитили чемодан с вещами, ноутбук и 5 тысяч долларов.

Веллитон перешел в "Спартак" в 2007 году и с тех пор провел за "красно-белых" 133 матча, в которых забил 61 гол. Кроме того, в сезонах 2009 и 2010 годов бразилец становился лучшим бомбардиром чемпионата России и трижды завоевывал в составе столичного клуба серебряные медали чемпионата страны.

Первую половину сезона-2013/14 Веллитон провел в аренде в бразильском "Сан-Паулу", вторую - в испанской "Сельте". В чемпионате Испании Веллитон лишь трижды попал в заявку и однажды вышел на замену, отыграв четыре минуты в матче с "Эльче". В составе бразильского клуба он провел 15 матчей.

Как добавляет Чемпионат.ком, на трансфере Веллитона московский клуб заработает около 1 миллиона евро.