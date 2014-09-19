Санкт-Петербург примет матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года

Фото: ИТАР-ТАСС

Санкт-Петербург вошел в список из 13 городов, которые примут матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года.

В декабре 2012 года исполком УЕФА решил, что вместо традиционного проведения чемпионата Европы одной или двумя странами в 2020 году турнир пройдет в сразу нескольких странах Европы. Такие изменения приурочены к празднованию 60-летнего юбилея с момента проведения первого Евро.

Согласно решению исполкома, матчи чемпионата Европы-2020 примут: Санкт-Петербург (Россия), Баку (Азербайджан), Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия), Мюнхен (Германия), Брюссель (Бельгия), Амстердам (Нидерланды), Копенгаген (Дания), Рим (Италия), Бильбао (Испания), Дублин (Ирландия), Лондон (Англия), Глазго (Шотландия).

В Санкт-Петербурге, Мюнхене, Баку и Риме пройдут по три матча группового этапа и один из четвертьфиналов.

По три встречи групповой стадии и по одной игре 1/8 финала Евро-2020 пройдут в Глазго, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Брюсселе, Амстердаме, Бухаресте и Будапеште.

Полуфиналы и финал чемпионата Европы-2020 пройдут на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Напомним, что в сентябре 2012 года исполнительный комитет ФИФА принял решение, что Россия примет чемпионат мира по футболу 2018 года, он пройдет с 8 июня по 8 июля. Мундиаль пройдет 11 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Волгограде, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.