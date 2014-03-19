Кубок Чемпионата мира по футболу покажут в Парке Горького

Фото: park-gorkogo.com

Легендарный кубок Чемпионата мира по футболу FIFA привезут в Москву. Все желающие смогут увидеть его 23 и 24 марта на Пушкинской набережной, сообщается на сайте парка.

Посетители выставочного павильона смогут получить фотографию с кубком в распечатанном виде или сразу же разместить ее на своей страничке в соцсетях.

Для того, чтобы стать участником мероприятия необходимо получить специальное приглашение, которое распространяется в Парке Горького, в городских магазинах и кинотеатрах.

Кубок Чемпионата мира по футболу весом 6,175 килограмм сделан из чистого золота. Он представляет собой композицию из двух человек, поддерживающих земной шар на поднятых руках.