Артем Дзюба: "Мы – чемпионы, у нас все для этого есть"

Артем Дзюба - о юморе футболистов, выходных и любимых сериалах

Нападающий столичного "Спартака" и сборной России Артем Дзюба в эфире радиостанции "Москва FM" рассказало своем отношении к Фабио Капелло и Златану Ибрагимовичу, объяснил, почему не меняет имидж, а также сказал, когда "красно-белые" станут чемпионами.

О сыне и юморе в команде

- Артем, сегодня же день рождения у вашего главного тренера – Мурата Якина. Скажи, пожалуйста, какой сюрприз для него подготовила команда?

- Пока еще не обсуждали. Я думаю, какой-нибудь сюрприз обязательно сделаем, потому что тренер у нас и сам любит придумывать всякие розыгрыши. Поэтому мы обязательное му чем-нибудь ответим.

- Погоди-погоди, а какие розыгрыши уже придумал Мурат Якин ?

- Этого я не могу сказать, такие вещи происходят внутри команды. Скажу только, что Якин очень положительный, очень хороший человек, веселый и это нам нравится.

- Кстати, про то, что происходит внутри команды. Пару месяцев назад, возможно, я чуть-чуть ошибусь в дате, была история, которую подтвердит брат Комбаров. Он у нас в эфире рассказывал про то, что вы необычным способом праздновали голы на тренировке. То есть учились отмечать их необыкновенным образом - не просто поднимать руки вверх. Было же такое, Артем, все верно?

- Да, все верно. Была специальная двухсторонка, на которой Мурат Якин попросил обе команды отойти и продумать свой способ празднования гола.

- Но вроде же там были какие-то сумасшедшие варианты: Робин Гуд, кегли – правильно?

- Да, да. Робин Гуд – это была моя идея. Я народ расстреливал после гола. Это было. Дам там много всего было.

- Тогда такой вопрос: а почему в игре мы этого не видим? Вот, например, "Торпедо" забили три . В игре, получается, вам не до оригинальных "фишек"? Только на тренировках?

- Ну, надо как-то действительно это обговорить. Мы думали об этом. Но как-то, не знаю, непривычно, наверное. В нашей стране, обычно так не делается. Но обещаю вам, что мы обязательно что-нибудь придумаем, сделаем оригинальное, чтобы это было весело и интересно.

Фото: ИТАР-ТАСС

Просто иногда эмоции захлестывают, А иногда тяжело. Все-таки у нас многонациональная команда, и пока со всеми обговоришь – пройдет время. Но надо будет как-нибудь сесть перед игрой и всем это вместе продумать и что-нибудь показать публике.

- Слушай, Артем, я слышала, что ты не стеснительный парень и как раз с иностранцами в "Спартаке" всегда легко болтал на английском?

- Ну, болтал – это громко сказано. Как мог – разговаривал, да. Я неплохо понимаю, когда говорят, а сам говорю за счет мимики и некоторых слов. В общем, общий язык с ними я нахожу. Веселые ребята, любят посмеяться. а я очень люблю людей, которые любят юмор и умеют посмеяться не только над кем-то, но и над собой. Это очень важное качество. В этом вопросе нет проблем, естественно.

- А кто в "Спартаке" самый юморной? Ну, кроме тебя, разумеется?

- Правильно, хорошее дополнение. Трудно сказать. У нас хватает ребят. Из русских – Макеев, очень забавный парнишка, но он под моей опекой: учится, записывает в блокнот каждое мое движение, поэтому…

- Каждую твою шутку?

- Да-да-да. И прибавляет. Чельстрем забавный парень. Антон Промес – тоже постоянно пытается юморить. Получается неплохо. Хуан Инсаурральде – он сам по себе забавный, такой веселый парнишка. Иногда на тренировках он такие вещи делает, что мы вообще ломаемся.

- Например?

- Ну, принять может метров на 50 мячик. Может сделать передачу на 65 метров, поэтому он такой. И потом шутит, что он так и хотел, что он такой игрок. Очень забавный парень, очень.

- Артем, скажи, пожалуйста, вот сегодня выходной (сам сознался, между прочим), чем футболисты обычно занимаются в свой выходной? Наверняка же сидишь сейчас, играешь в приставку – ну, что-нибудь такое?

- В приставку играю иногда, бывает. И ты, наверняка, знаешь, что я иногда играю. Я понял подвох. Но у всех по-разному. Я в основном стараюсь проводить выходные дома, с семьей, с сыном, потому что сын у меня чумовой и любит с мячом поиграть. Он постоянно в движении, постоянно ему нужно внимание, играть, играть.

- А сколько ему лет?

- Ему годик и пять месяцев.

- А зовут как?

- Никита.

- А в честь кого назвал? Никиты Симоняна?

- Нет-нет-нет. У нас вообще была долгая война с женой, долго не могли выбрать имя… так трудно это! Поэтому Никита – как-то всплыло, всем понравилось. Так и получилось.

Ну а если есть возможность, то я с удовольствием играю в PlayStation, люблю поиграть в NHL, в футбол – по сети, с народом.

- А я, кстати, придумала, в честь кого ты сына своего назвал: в честь Никитки Баженова, небось?

- Точно нет. Я вас уверяю, что не так.

Фото: ИТАР-ТАСС

- Артем, скажи, пожалуйста, вот ты сказал, что ты играешь по сетке в PlayStation с обычными ребятами. Но они же наверняка не знают, что это ты? Вот как ты шифруешься?

-Не знают, у меня там не скажу какой ник. Но при этом я не то, чтобы шифруюсь, просто не особо говорю о том, кто я. И играю я иногда в сети, а иногда - с друзьями. нашего общего знакомого я вообще обыгрываю "в одну калитку".

О стиле, соцсетях и вызове в сборную

- Артем, вопрос по поводу имиджа и стиля. Сейчас все футболисты очень часто меняют стиль и имидж: кто-то стрижется под Марко Ройса, кто-то делает татуировки. Борода сейчас очень популярна. А вот у меня ощущение, что Артем Дзюба – он какой был раньше, такой и остался. Или мы чего-то не знаем?

- Нет, какой был, такой и остался.

- А почему? Почему ничего модного, нового не появляется?

- Я не люблю стадное чувство. Для меня это не свойственно. Я не считаю, что это правильно. А татуировок, на мой взгляд, вообще не должно быть. Но это мое личное мнение, я никого не осуждаю. Но татуировок не должно быть. Раз мы такие рождаемся, мы такими и должны оставаться.

Это раз. А прически? Ну, не знаю, я как-то побаиваюсь, наверное, нового стиля, в общем - не люблю. Все-таки нужно оставаться самим собой.

- Артем, кстати, расскажите мне, прямо безумно интересно, как происходит вызов человека в сборную? Фабио Капелло пишет SMS: "Тема, привет! Приезжай"? Или пишет на почту e-mail? Или нет, или просто из средств массовой информации узнаете?

- Ну, вообще, сначала узнаем из СМИ. Или кто-то поздравляет, кто-то из знакомых, друзей. Но иногда, бывает, приходит SMS от администратора сборной или представителя: "вас вызвали в сборную, поздравляем, Артем".

- Такое официальное сообщение, да? "Уважаемый Артем, завтра, будьте добры, прибудьте на базу"?

- Да. "Поздравляем вас. Прибудьте в гостиницу в час дня". И все.

- Знаешь, как вчера всем отправляли: "Артем, вы в сборной? Я уже в сборной, а вы? Мэр Москвы". Артем, скажи мне, как мой дружбан, фактически, Капелло-то классный мужик?

- Не могу сказать. Мы мало общались, и я не могу точно сказать, какой он как человек. Да и вообще мы мало пересекаемся. Поэтому не знаю, честно.

- Но я тебе скажу одно: что, конечно, вся страна, Артем, очень рада, что тебя наконец вызвали в сборную. И мы очень надеемся, как и Артем Ребров, что ты будешь пропорционально увеличивать свои голы за сборную и побьешь и Юру Лодыгина, и этих всех ребят.

- И 9 октября, Артем, не вы подойдете к Златану Ибрагимовичу меняться футболками, а он подойдет к вам со словами: "Тема, ну, пожалуйста!.."

- Ну, спасибо огромное. Я тоже очень благодарен болельщикам и сам счастлив. И надеюсь, что в сборной у меня все только начинается. По поводу Юрия Лодыгина – я уже обошел, на один гол его.

Так что мне надо за другими гнаться. Это раз. Ну, а во-вторых, согласен, что Ибрагимович уже и так блефанул, что якобы не знает, кто такой Дзюба. Я ему этого не прощу. А там посмотрим. Все будет зависеть от результата. Поэтому посмотрим.

- Надо наказать.

- Надо наказать шведа, конечно. Но это шутка, а то сейчас многие воспримут, что я уже себя с ним сравниваю. Все-таки Ибрагимович - это Ибрагимович.

- Скажи, пожалуйста, а ты читал его биографию? "Я – Златан" она называется.

- Да, читал. Конечно же, читал.

- А знаешь, да, историю: вот берешь у футболиста интервью, он говорит: "Я сейчас читаю такую-то книгу", – (условно "Дети капитана Гранта"). Берет кто-то другой через два года у него интервью, спрашивает: "Как вы к книгам относитесь?" – а он: "Ой, вы знаете, я очень люблю книгу" - "Ну а какую вы сейчас читаете?" - "Вот, ну я читаю сейчас "Дети капитана Гранта", да".

- На самом деле, это миф. Я не могу сказать, что футболисты много читают, это не так. Но я знаю футболистов, которые действительно любят читать. Поэтому я скажу, как есть, народ не перевелся, есть еще люди, футболисты, которые читают книжки и любят это. Это нормально.

- Тема, мы вас спрашиваем о каких-то банальных вещах, но на самом деле, у всех футболистов, ну или у многих, сейчас есть Instagram, Twitter, и мы уже знаем, что у них происходит в жизни. А у вас же, я так понимаю, нет ничего, да?

- Нет и не будет.

- Почему?

- Семья – это храм, который нельзя лишний раз показывать, вот эти все дела – я не люблю это. Это раз. Во-вторых, я – за общение в жизни: встретиться, пообщаться, посмеяться. А все эти переписки, эти фотки друг для друга… Знаете, "я зашел в туалет", "я чищу зубы", "я открыл глаза" – честно, для меня это вообще какой-то бред. Можно чем-то другим заниматься, а не каждое свое передвижение фотографировать. Для меня это вообще нонсенс.

Поэтому если ты – хороший человек, добрый, общительный, я готов общаться, встречаться, дружить и знакомиться. Но не в каких-то переписках или в таком роде. Это не по мне.

О новом стадионе "Спартака", сериалах и Ибрагимовиче

- Артем, скажи, пожалуйста, вот сейчас, помимо повального увлечения Instagram, все любят смотреть сериалы. А у тебя есть любимый сериальчик? Или нет?

- Я обожаю смотреть сериалы. Я вообще киноман. Я практически не пропускаю фильмов, и в том числе смотрю много сериалов. А самый любимый у меня, и вам это могут подтвердить все мои знакомые -это "Спартак".

Так просто совпало. Начал я его смотреть еще в Ростове. Еще мне безумно нравится, например, "Доктор Хаус" – я в восторге. Я любил "Настоящую кровь". Крутой вообще сериал. Потом… да много. сейчас смотрю "Родину" – тоже очень крутой сериал.

Фото: ИТАР-ТАСС

- Но ничего комедийного? Ни "Друзья", ни "Теория большого взрыва", ничего такого, да?

- Нет, "Друзей" я посмотрел три раза, все 10 сезонов.

- Скажи, пожалуйста, Артем, а тебя до сих пор твои партнеры по команде называют Джерард Батлер? Я помню, что у тебя одно время была такая кличка.

- Да, называли, бывало. Но сейчас – уже особо нет. Сейчас у меня…

- Какая сейчас?

- Сейчас – я даже не знаю, какая. Сейчас меня все подкалывают Дзюбель , вот от этого пока никак не могу отмазаться .

- Дзюбрагимович.

- Все-таки я – Дзюба, поэтому не будем прямо так уж… А то Ибрагимович возомнит о себе, что я тоже себя так называю. Он наверняка слушает наш эфир.

- Я, по крайней мере, буду так тебя называть, ничего ты с этим не сделаешь. Артем, скажи, пожалуйста, последний уже вопрос: как тебе новый стадион? Наверное, на таком играть – вообще чума?

- Стадион, да? Стадион – вообще непередаваемое ощущение. Все поколения "Спартака", наверное, все болельщики этого ждали. И я счастлив, что мне, нам с ребятами, удалось дождаться. И мы очень благодарны Сергею Семеновичу за этот подарок для нас для всех.

И этот антураж – это трудно передать, нужно просто прийти и увидеть это. Все, кто туда приходит, все в восторге. Мы сами: это просто, знаете, дом. Все красно-белое, наших болельщиков немерено, огромное количество. Потрясающий газон, акустика. Мы еще немножко в шоке пребываем. Поэтому нам нужно еще привыкнуть к этому полю, к этому всему. И когда эти эмоции будут уже под контролем, я думаю, мы будем играть все лучше и лучше.

- Тема, а у тебя дома тоже все красно-белое?

- Ну нет-нет. Мне нравится красный и белый цвет, но я не в таком восторге от красно-белого. Меня бы не все, наверное, дома правильно поняли.

- Ладно, Артем, последний вопрос: когда "Спартак" станет чемпионом?

- Каждый начинается новый год, мы все надеемся, все мечтаем, но трудно сказать. Сейчас у нас строится новая команда. Я надеюсь, что мы будем бороться. Для меня сейчас главное, чтобы мы боролись в каждом чемпионате до последнего.

- В каждом матче?

- В каждом матче до последнего. Знаете, когда идет 25-й, 26-й туры, борются две команды, а остальные – все, уже непонятно за что играют. Мне хочется, чтобы "Спартак" до последнего тура как минимум боролся. Если будет шанс стать чемпионами, то это будет вообще круто.

Но я не любитель этих слов: "Мы станем чемпионами", – я не могу так сказать, потому что мы не сильнее на голову всех соперников. Есть команды, которые претендуют в чемпионате на многое.

Сейчас предпочтительнее всех по игре выглядят "Зенит" и "Динамо", но и нас, и ЦСКА нельзя сбрасывать со счетов. У нас симпатичная команда, сильная. Есть "Локомотив", у которой сейчас небольшие передряги. У нас в чемпионате шесть команд, которые могут стать чемпионами, действительно.

Поэтому будет интересная борьба. И я надеюсь, что в ближайшее время, плюс – такой стадион, мы станем чемпионами. Потому что все уже заждались, и мы сами этого хотим. Но я не тот человек, который будет бросаться таким:

"Мы – чемпионы, у нас все для этого есть". Мы идем к этому постепенно, и время покажет, можем ли мы составить конкуренцию этим зубрам – "Зениту" и ЦСКА, которые в последнее время только и выигрывают. Пора уже и кому-то иному появиться.