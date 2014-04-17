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17 апреля 2014, 05:26

Спорт

Сборная России вылетит в Бразилию на чемпионат мира 8 июня в полночь

Основной состав сборной России перед одним из матчей. Фото: rfs.ru

Стал известен график подготовки сборной России к чемпионату мира по футболу в Бразилии, который пройдет с 12 июня по 13 июля. На него национальная команда вылетит 8 июня в полночь.

С 21 мая по 7 июня российская национальная команда проведет три товарищеских матча. Против Словакии - 26 мая в Казани, Норвегии - 31 мая в Осло и Марокко - 6 июня в Москве, сообщает пресс-служба РФС.

Напомним, что на предстоящем мировом первенстве соперниками россиян по групповому турниру будут Корея, Бельгия и Алжир.

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