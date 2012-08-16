Сборная России сыграла вничью с командой Кот д'Ивуара

Товарищеская игра сборных России и Кот д'Ивуара закончилась со счетом 1:1. Игра проходила на стадионе "Локомотив" 15 августа. Это был дебютный матч для нового тренера российской команды Фабио Капелло

Сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с командой Кот д'Ивуара со счетом 1:1, сообщает Чемпионат.ком. Встреча состоялась 15 августа на стадионе "Локомотив".

Первый тайм поединка прошел в равной борьбе, а самым заметным событием этого отрезка игры стала травма защитника нашей сборной Александра Анюкова, который получил сотрясение мозга и смог покинуть поле только с посторонней помощью.

Счет был открыт во второй половине встречи. На 55-й минуте Алан Дзагоев мастерски исполнил штрафной удар - мяч влетел в угол ворот соперника. Но удержать преимущество российские футболисты не смогли - на 77-й минуте игры отличился нападающий африканской дружины Макс Градель.

Матч со сборной Кот д'Ивуара стал первым для Фабио Капелло в ранге наставника национальной команды России.