Россия и Австрия: История футбольных взаимоотношений

Фото: ТАСС/Александр Николаев

В субботу, 15 ноября, состоялся отборочный матч к чемпионату Европы-2016 с командой Австрии. Россияне уступили со счетом 0:1 и опустились на третье место в зачете группы G Обозреватель M24.ru Андрей Ярков рассказывает об истории взаимоотношений и о результатах встреч этих двух команд.

Удобный соперник

История взаимоотношений сборной СССР/России с национальной командой Австрии недвусмысленно говорит о том, что данного соперника мы с полным правом можем считать для себя, по меньшей мере, весьма удобным. Ранее в рамках различных стадий чемпионатов мира и Европы жребий сводил нас с австрийцами три раза, и в каждом случае отечественные футболисты решали свою промежуточную задачу.

На групповом этапе шведского мундиаля 1958 года советская команда выиграла у представителей Альпийской Республики со счетом 2:0, и в итоге пробилась в четвертьфинал. Австрийцы же тогда заняли последнее место в квартете и в результате уже после трех проведенных матчей вынуждены были отправиться домой.

В отборочном цикле Евро-1968 соперники обменялись домашними победами. В Москве советская сборная взяла верх 4:3, а в Вене успех сопутствовал австрийцам – 1:0. Однако эта победа принести радость хозяевам уже никак не могла.

К тому моменту команда Австрии потеряла даже теоретические шансы выйти из группы. А вот для нашей дружины все сложилось просто замечательно, ибо остальные пять встреч она выиграла, и, набрав 10 очков из 12-ти возможных, завоевала пропуск следующий этап соревнований.

Ну а отборочная кампания к ЧМ-1990 завершилась удачно для обеих сборных. Тогда, согласно регламенту, в финальную стадию попадали две сильнейшие команды группы. Впрочем, и здесь мы австрийцев опередили. Обыграв их в родных стенах 2:0 и добившись после этого выездной ничьей 0:0, подопечные Валерия Лобановского стали в квинтете первыми, а футболисты Австрии довольствовались второй позицией.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Примечательно также, что сборная СССР/России в матчах против соотечественников Моцарта держит свои ворота на замке на протяжении 31-го(!) последнего года. В товарищеской встрече, состоявшейся в Вене 17 мая 1983 года, была зафиксирована боевая ничья 2:2, и с тех пор мы от австрийцев мячей больше не пропускаем.

"Сухая" серия насчитывает нынче пять игр. Это уже упомянутые два противоборства квалификации к мундиалю-90, "товарняк", прошедший в 1985 году в Тбилиси (наши победили 2:0), а также два матча постсоветского периода времени. В 1994 году в Клагенфурте россияне разгромили хозяев 3:0, а через десять лет в Граце преуспеть в атаке не удалось ни одной из сторон.

Нельзя не отметить и тот факт, что сборная Австрии провалила 7(!) последних отборочных циклов чемпионатов мира и Европы. Евро-2008, разумеется, не в счет, ибо тогда она была освобождена от квалификационных баталий на правах организаторов соревнований.

Что же касается европейского первенства в отдельности, то здесь статистика австрийцев и вовсе кошмарная. За исключением домашнего турнира шестилетней давности, они не выступали больше ни на одном, ибо каждый раз камнем преткновения для них становился отборочный этап.

В свою очередь, наша команда участвовала аж в десяти финальных стадиях Евро из 14-ти. Более того, начиная с 1988 года, мы пропустили только одну из них. Да и то не попали на Евро-2000 лишь вследствие чудовищной ошибки тогдашнего голкипера сборной России Александра Филимонова, пропустившего нелепый мяч в концовке заключительной встречи отборочного турнира.

История в прошлом?

И все же, несмотря на приведенную выше благоприятную для нас статистику, игрокам российской команды следуют помнить о том, что соперничать сейчас им предстоит с лидером группы. Набрав в трех первых турах семь очков из девяти возможных, австрийцы, что называется, поймали кураж, и нынче способны преподнести неприятный сюрприз даже более высококлассной сборной, нежели они сами.

Да и играть против австрийской дружины сейчас придется явно не в хоккей, где статистика взаимоотношений для нас просто безупречна. В этом виде спорта в рамках чемпионатов мира и олимпийских турниров сборная СССР/России провела против австрийцев десять матчей, одержав в них десять побед с общим счетом 87:18.

Футбол же дело совсем иное, и в нем у австрийцев есть довольно значимые достижения. На уровне национальных сборных они являются двукратными полуфиналистами чемпионата мира. В 1934 году были завоеваны бронзовые медали, а через двадцать лет после этого команда заняла четвертое место.

Ну, а клубы этой страны четыре раза участвовали в финальных матчах еврокубков. Весной 1994 года до решающей стадии Кубка УЕФА добрался "Зальцбург", а остальные три финала приходятся на ныне канувший в Лету Кубок обладателей кубков.

Венский "Рапид" был здесь финалистом в 1985-м и 1996-м годах, а его земляки из "Аустрии" - в 1978-м. Однако ни одна из четырех попыток завоевать престижный трофей успехом для представителей Австрии так и не увенчалась.

Андрей Ярков