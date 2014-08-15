Проведение Чемпионата мира по футболу в России одобряют 58% граждан

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Более половины россиян положительно относятся к тому, что следующий Чемпионат мира по футболу пройдет в нашей стране. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение".

Главный вопрос исследователи сформулировали так: "В 2018 году Чемпионат мира по футболу пройдет в России. Как вы к этому относитесь: положительно или отрицательно?". Оказалось, что 58 процентов опрошенных смотрят на будущие соревнования позитивно. 32 процента затрудняются с ответом, а отрицательное отношение высказали только 10 процентов из 1500 респондентов.

Как легко предположить, больше всего сторонников футбольного чемпионата оказалось среди мужчин: 67 представителей сильного пола выразили полное одобрение предстоящего чемпионата. Женская аудитория отнеслась к перспективе принять мировое первенство у себя дома немного прохладнее, но 51 процент дам все-таки поддержал проведение чемпионата в России.

Интересны объяснения, которыми респонденты сопровождали свои точки зрения. Сторонникам проведения ЧМ по футболу на российских стадионах кажется, что это мероприятие будет способствовать популяризации спорта и здорового образа жизни (12 процентов) и повысит авторитет России в мировом сообществе (8 процентов). Важное значение имеют также интересы болельщиков, которыми оказались многие опрошенные или их друзья и родственники. 11 процентов граждан отмечали, что приятно иметь возможность вживую посмотреть хорошие матчи, не выезжая из страны. Еще в качестве аргументов "за чемпионат" высказывались надежды, что соревнование на родной земле заставит нашу сборную играть лучше и обеспечит строительство новых спортивных арен. Наконец, 6 процентов просто отметили, что любое масштабное мероприятие в принципе – дело хорошее.

90 процентам тех, кто заявил о своем отрицательном отношении к соревнованиям в России, вопрос о причинах такого настроя не задавался. У тех, кто все-таки на него ответил, негативное отношение к ЧМ-2018 вызывают большие финансовые затраты при наличие массы экономических проблем и коррупции. В том, что чемпионат станет напрасной тратой денег, уверены 8 процентов опрошенных.

Напомним, что предстоящий в 2018 году Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Волгограде и Нижнем Новгороде. Все города-участники чемпионата планируется связать скоростными поездами, а для болельщиков и спортсменов российские власти обещают отменить въездные визы. Подробнее о подготовке к будущим соревнованиям можно прочесть здесь.

Как в Москве строят и реконструируют стадионы к ЧМ по футболу

Матч открытия пройдет на столичном стадионе "Лужники", который по этому случаю реконструируют, улучшив обзор и подняв трибуны. На этой же площадке состоится и финальная игра чемпионата. Также матчи первенства будут проводиться на стадионе "Открытие Арена". Московские власти намерены построить к чемпионату 16 новых тренировочных полей, чтобы команды могли готовиться к матчам в соответствие со своими графиками.

Кроме спортивных сооружений, в Москве планируют создать сеть гостиниц разного уровня сервиса: от двух до четырех звезд. Под отели переоборудуют и часть построек в центре города, в том числе "дома-книжки" на Новом Арбате.