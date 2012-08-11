На матче Алания - Локомотив были задержаны 30 футбольных фанатов

ИТАР-ТАСС

На матче Алания – Локомотив в Москве были задержаны около 30 человек, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

"За нарушения были задержаны около 30 человек. При задержании один из них ударил ногой по лицу сотрудника полиции, после чего попытался скрыться. Однако был задержан", - рассказал собеседник агентства.

Всего матч посетили 11 тысяч человек. Порядок обеспечивали 756 полицейских.

Напомним, матч прошел сегодня, 11 августа, на стадионе "Локомотив". Футболисты московского "Локомотива" и владикавказской "Алании" сыграли со счетом 2:2.