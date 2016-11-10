Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Сборная России по футболу проиграла команде Катара в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Дохе, закончилась со счетом 1:2.

Примечательно, что два из трех голов в матче были забиты с пенальти. Счет удалось открыть россиянам – на пятой минуте 11-метровый удачно реализовал Александр Самедов. На 29-й минуте рефери зафиксировал нарушение со стороны россиян и назначил пенальти в ворота Акинфеева, но Ибрагим Маджид не попал в створ ворот.

Спустя шесть минут катарцы сумели сравнять счет с пенальти, на этот раз соперника сбил сам Акинфеев. Победный мяч в ворота россиян после углового забил Карим Будьяф на 73-й минуте встречи.

Между тем, у россиян был шанс вырвать ничью – очередной пенальти в ворота Катара в конце встречи не смог реализовать Александр Кокорин.

Акинфеев – капитан сборной в этом поединке – вынужден был досрочно покинуть поле из-за травмы. Его сменил Станислав Крицюк.

15 ноября в Грозном российские футболисты сыграют с командой Румынии.