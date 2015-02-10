РФПЛ опубликовала календарь второй части чемпионата России

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Стал известен календарь второй части чемпионата России, сообщает пресс-служба Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ).

Российской первенство возобновится 7 марта. Первой игрой 18-го тура будет встреча грозненского "Терека" и московского ЦСКА. Затем в этот же день сыграют петербургский "Зенит" и екатеринбургский "Урал".

На следующий день пройдут матчи "Спартак" (Москва) - "Краснодар", "Динамо" (Москва) - "Уфа" и "Ростов" - "Локомотив" (Москва). Завершится тур в понедельник играми "Амкар" (Пермь) - "Торпедо" (Москва), "Рубин" (Казань) - "Арсенал" (Тула) и "Кубань" (Краснодар) - "Мордовия" (Саранск).

Кроме того, после 20-го тура, который пройдет 20-22 марта, в чемпионате будет почти двухнедельная пауза, связанная с игрой национальной сборной России. Подопечные Фабио Капелло в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2016 встретится с командой Черногории. Игры 21-го тура пройдут 4-5 апреля.

Поединки заключительного 30-го тура российского чемпионата состоятся 30 мая и начнутся в одно время - в 13.30.

Полностью календарь можно посмотреть здесь.