Валерий Карпин возглавит армавирское "Торпедо" – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Бывший генеральный директор и главный тренер московского "Спартака" Валерий Карпин возглавит армавирское "Торпедо", сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сам Карпин эту информацию в разговоре с корреспондентом агентства не подтвердил.

Однако по данным портала "Чемпионат.ком", официально Карпин будет представлен в должности главного тренера "Торпедо" 10 июля. Помимо этого, президентом клуба будет назначен Валерий Оганесян, известный тем, что помогал в оформлении трансферов Юры Мовсисяна и Араза Озбилиза в "Спартак".

Также сообщается, что спонсором "Торпедо" станет бывший инвестор "Кубани" бизнесмен Олег Мкртчан.

Ранее стало известно, что "Торпедо" прошло лицензирование и выступит в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2015/16. В прошлом сезоне клуб из Армавира стал победителем чемпионата России во втором дивизионе зоны "Юг" и завоевал путевку в ФНЛ.

Напомним, на протяжении 4,5 лет Карпин являлся главным тренером "Спартака". Специалист покинул клуб в марте 2014 года. В первой половине сезона-2014/15 он был наставником испанской "Мальорки".