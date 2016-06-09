Twitter выпустит новые смайлики к Евро-2016

Фото: пресс-служба Twitter

Специально к Евро-2016 Twitter выпустит тематические эмодзи, более известные как смайлики, сообщили в пресс-службе социальной сети. Первый эмодзи представляет из себя чемпионский кубок, который встраивается в твиты с помощью официального хэштега турнира #EURO2016.









Второй вид смайликов – это футбольные мячи, раскрашенные в национальные цвета сборных, участвующих в чемпионате. Российские фанаты поддержать свою сборную с помощью хэштегов #RUS или #ОднаКоманда, которые позволяют встраивать в твиты российский мяч.









Тематические эмодзи будут доступны для всех команд, участвующих в турнире, по соответствующим хэштегам (#ENG или #TogetherForEngland для Англии, #ESP или #VamosEspaña для Испании и так далее).

Кроме новых значков пользователи Twitter получат возможность раскрасить настоящую Эйфелеву башню. Каждый вечер через 10 минут после финального свистка последнего матча дня башня будет подсвечиваться в национальные цвета сборной, которая получит наибольшую поддержку в Twitter в этот игровой день.

Лучшие твиты дня болельщиков спроецируются на Эйфелевой башне. Акция продлится в течение всего турнира.