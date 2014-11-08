"Локомотив" с минимальным счетом обыграл "Торпедо"

Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин

Московский "Локомотив" в матче 13-го тура Российской футбольной Премьер-лиги обыграл на выезде столичное "Торпедо". Встреча, проходившая в Раменском, завершилась со счетом 1:0 в пользу "железнодорожников".

Единственный гол в поединке забил нападающий "красно-зеленых" Даме Н'Дойе. Форвард на 61-й минуте получил мяч от Буссуфа, вышел один на один с голкипером Жевновым и отправил игровой снаряд в ворота.

После этой победы "Локомотив" поднимается на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. После 13 матчей у "железнодорожников" 22 балла. В свою очередь, "Торпедо", на счету которого лишь 6 очков, занимает предпоследнюю, 15-ю строчку.

В следующем туре "Локомотив" сыграет на выезде с "Уфой", а в гости к "Торпедо" пожалует "Ростов".