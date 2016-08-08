РФС определился с местом проведения матча между сборными России и Турции

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Сборная России по футболу сыграет товарищеские матчи с командами Турции и Ганы. Встречи пройдут 31 августа в Анталии и 6 сентября в Москве соответственно. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Сбор национальной команды начнется 29 августа в Москве. О времени начала матчей и стадионах, на которых они пройдут, будет объявлено позднее.

Имя главного тренера сборной России должно быть объявлено до середины августа. Ранее сообщалось, что на пост, который стал вакантным после ухода из сборной Леонида Слуцкого, претендуют Станислав Черчесов, Александр Бородюк и Курбан Бердыев.