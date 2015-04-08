Сборной Черногории официально засчитано поражение в мачте с Россией

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил, что сборной Черногории засчитано поражение со счетом 0:3 в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2016 года против команды России. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Кроме того, УЕФА обязал сборную Черногорию провести два матча без зрителей. Запрет на посещение второй из этих игр носит испытательный характер сроком на два года. Также футбольная ассоциация государства оштрафована на 50 тысяч евро.

Что касается наказания для России, РФС оштрафован на 25 тысяч евро за неподобающее поведение болельщиков.

Таким образом, сборная России перемещается на третью строчку турнирной таблицы и набирает 8 очков. Первыми идут австрийцы, у которых 13 очков, второе место с 9 очками занимают шведы.

Стоит отметить, что M24.ru прогнозировал такое развитие событий.

Напомним, матч, состоявшийся в Подгорице 27 марта, был отменен во втором тайме из-за поведения болельщиков хозяев. Так, уже на первой минуте встречи фанаты попали файером в голову вратарю сборной России Игорю Акинфееву, который в итоге получил сотрясение мозга и ожоги.

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении РФС. Дело возбуждено в связи с бросанием болельщиками файеров и иных посторонних предметов на поле стадиона.

Кроме того, УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Футбольного союза Черногории в связи с тем, что болельщики на стадионе "Градски" бросали на поле посторонние предметы и файеры, а также из-за того, что матч не был доигран.