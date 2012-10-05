Форма поиска по сайту

05 октября 2012, 12:36

Полиция сообщила об одном задержанном на матче "Анжи" - "Янг Бойз"

Фото: ИТАР-ТАСС

На матче между махачкалинским "Анжи" и швейцарским "Янг Бойз" был задержан один болельщик. Фаната задержали за административное правонарушение.

На игре присутствовало 8 тысяч болельщиков, 80 из - фанаты швейцарского клуба. По окончании матча был задержан один фанат, сообщает пресс-служба Центра специального назначения сил оперативного реагирования ГУ МВД России по городу Москве.

Поединок прошел без происшествий, провокаций и фанатских драк зафиксировано не было.

Напомним, матч между "Анжи" и "Янг Бойз" состоялся 4 октября на столичном стадионе "Локомотив". Победу со счетом 2:0 одержали махачкалинцы, дублем отметился Самуэль Это'О.

Матч прошел без неприятных околофутбольных происшествий. Перед игрой имелись опасения, что на встречу могут снова прийти разозленные болельщики "Локомотива", целью которых будет срыв матча. Однако на этот раз поединок прошел без фанатских столкновений, взрывов петард и бросков файеров на поле.

