Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июня 2017, 01:36

Спорт

"Реал" разгромил "Ювентус" в финале Лиги чемпионов

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Mike Egerton

Мадридский футбольный клуб "Реал" разгромил туринский "Ювентус" в финале Лиги чемпионов и в 12-й раз выиграл самый престижный европейский клубный турнир.

Встреча, которая прошла в субботу в Кардиффе, завершилась со счетом 4:1 в пользу "Реала". Дубль в составе победителей сделал Криштиану Роналду (20-я и 64-я минуты), ставший в пятый раз подряд лучшим бомбардиром турнира.

По голу у "Реала" забили Каземиро (61) и Марко Асенсио (90). У "Ювентуса" единственный мяч на счету Марио Манджукича (27).

футбол Лига чемпионов новости спорта

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика