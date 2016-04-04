"Динамо" в Химках потерпело разгромное поражение от "Краснодара"

Фото: fckrasnodar.ru

Московское "Динамо" в матче 22-го тура Российской премьер-лиги потерпело разгромное поражение от "Краснодара". Встреча, проходившая на подмосковной "Арене Химки", закончилась со счетом 1:4.

Первыми забили хозяева. На 27-й минуте Алексей Ионов реализовал одиннадцатиметровый удар. Однако всего через четыре минуты "Краснодар" сравнял счет также благодаря пенальти. На сей раз точен оказался Павел Мамаев.

В самом начале второго тайма гости повели в счете. Точным ударом отличился Вячеслав Подберезкин. На 69-й минуте экс-динамовец Федор Смолов упрочил преимущество "быков", а за восемь минут до конца основного времени Одил Ахмедов сделал счет разгромным.

"Динамо" после этого поражения осталось на 11-й строчке с 24 очками. "Краснодар" же поднялся на шестое место в турнирной таблице с 37 очками и отстает на семь баллов от лидирующего "Ростова".

В следующей встрече "бело-голубые" 9 апреля сыграют в гостях с казанским "Рубином". "Краснодар" 10 апреля сразится на своем поле с екатеринбургским "Уралом".