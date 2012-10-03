РФС отменил желтую карточку футболисту "Локомотива" Роману Шишкину

Фото: ИТАР-ТАСС

Российский футбольный союз (РФС) отменил предупреждение, по ошибке вынесенное футболисту московского "Локомотива" Романа Шишкину на матче команды с петербургским "Зенитом".

Это решение было принято на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС по итогам десятого тура Чемпионата России в Премьер-Лиге.

В соответствии с этим отменена и квалификация Шишкина на следующий матч, сообщается на сайте РФС. Результат матча "Зенит" – "Локомотив" было решено оставить в силе.

Напомним, 29 сентября в Санкт-Петербурге состоялся матч "Локомотива" и "Зенита". В итоге встреча прошла вничью с итоговым счетом 1:1. Причем оба гола были забиты весьма странным образом.

На 14-й минуте игрок "Зенита" Доменико Кришито подал угловой так, что мяч задел ногу кого-то из игроков противников и влетел в ворота "Локомотива". Счет сравнялся после того, как игрок "Локомотива" Даме Н'Дойе получил пас из глубины поля и перебросил мяч в ворота "Зенита". Показалось, что при этом нападающий подыграл себе рукой, но арбитр Михаил Вилков с этим не согласился и засчитал гол.

А через семь минут Вилков удалил с поля Романа Шишкина, который не нарушал правила. Судья перепутал его с "железнодорожником" Ведраном Чорлукой, грубо остановившего на прорыве противника Халка. Но споры и апелляции во время матча не подействовали и были удовлетворены только после игры.