Московский "Спартак" уступил на своем поле "Селтику"

Гэри Хупер забивает мяч в ворота "Спартака". Фото: ИТАР-ТАСС

На стадионе "Лужники" состоялся матч группового этапа Лиги чемпионов по футболу между "Спартаком" и "Селтиком". Москвичи уступили со счетом 2:3.

Счет был открыт на 12-й минуте встречи. "Красно-белые" крайне неудачно сыграли в обороне и пропустили фланговую контратаку. Последовала передача в центр штрафной, и Гэри Хупер в упор расстрелял ворота Песьякова.

"Спартак" немедленно устремился отыгрываться. До поры до времени у ворот шотландцев не возникало ничего опасного. На 40-й минуте подопечные Унаи Эмери заработали право на опасный штрафной, но удар Парехи отразил голкипер "Селтика".

Но через пару минут он был уже бессилен. Москвичам удалась красивая комбинация, в результате которой Эммануэль Эменике оказался с мячом в центре штрафной "Селтика". Нападающий не промахнулся - 1:1.

На перерыв команды ушли при равном счете. Несмотря на единицы на табло, преимуществом больше владел "Спартак".

Второй тайм начался с того, что "красно-белые" вышли вперед. Ари мощно пробил из-за штрафной, вратарь шотландцев отбил мяч перед собой, и Эменике забивал уже в пустые ворота после скидки Де Зеува.

Через 15 минут произошел эпизод, который решил судьбу матча - "Спартак" остался вдесятером. За фол последней надежды был удален Инсаурральде, схвативший за футболку нападающего "Селтика", который убегал один на один с Песьяковым.

После удаления шотландцы пошли вперед большими силами. На 71-й минуте счет снова стал равным - в результате красивой атаки "Селтика", Форрест бил практически в упор. Песьяков удар отбил, но прямо на Комбарова, от которого мяч срикошетил в сетку ворот москвичей.

"Спартак" ничья не устраивала, и Эмери пошел ва-банк, выпустив третьего нападающего Дзюбу. За отведенное ему время последний запомнился только тем, что несколько раз потерял мяч.

А "Селтик" забил еще. На 89-й минуте Самарас замкнул головой передачу с фланга и похоронил надежды "красно-белых" на успешный исход в противостоянии.

2:3 - и "Спартак" остается на четвертом месте в турнирной таблице. Теперь "красно-белым" необходимо одерживать победы во всех очных встречах с "Селтиком" и португальской "Бенфикой".