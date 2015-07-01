Путин подписал закон об ограничении легионеров в российском спорте

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Владимир Путин подписал закон о легионерах в российском спорте и наделил Минспорт правом ограничивать число иностранных спортсменов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вводит ограничения на привлечение иностранных специалистов в команды по зимним и летним игровым видам спорта в России.

"Предусматривается, что участие легионеров в таких соревнованиях имеет ряд ограничений... Ограничения на участие легионеров содержат требования к общему количеству таких спортсменов, которые могут одновременно принимать участие в спортивном соревновании, спортсменов, которые могут быть заявлены на участие в спортивном соревновании, к спортивным результатам и общему количеству матчей, в которых участвовал спортсмен в составе спортивных сборных команд иностранных государств, к периоду прохождения им спортивной подготовки в Российской Федерации, к спортивным результатам, показанным спортсменом по итогам его выступления за физкультурно-спортивные организации, осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации, и другие требования", – говорится в документе.

Требования закона не коснутся численности иностранных спортсменов, уже заявленных на ближайший сезон.

Ранее исполком Российского футбольного союза принял формат "10+15" лимита на легионеров со следующего сезона, при котором одновременно находиться на поле могут до 10 легионеров.

Как заявил министр спорта Виталий Мутко, министерство не до конца устраивает данная формула ограничения иностранцев в чемпионате, передает "Р-Спорт". На вопрос о том, останется ли в сезоне-2015/16 лимит на легионеров в РФПЛ в формате "10+15", Мутко ответил следующее: "Не могу сейчас сказать, мы бы хотели, чтобы он прежним не оставался. На данный момент то, что принято исполкомом РФС и лигой, не совсем нас устраивает".

Он добавил, что в тех видах спорта, где сезон идет или стартует в ближайшее время, Минспорт будет пытаться "убедить федерации, чтобы они сами приняли решение, а приказами министерства спорта закрепить уже со следующего года".