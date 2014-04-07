Незаконное строительство будут выявлять с помощью аэрофотосъемки

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Захват участков и незаконное строительство в Москве будут выявлять с помощью аэрофотосъемки и ортофотопланов (проекции трехмерной модели объекта).

Как передает "Интерфакс", сравнение текущих ортофотопланов и планов предыдущих лет позволяет отслеживать топографические изменения объектов недвижимости.

Как отметил начальник Госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров, в марте 2014 года путем дистанционного мониторинга было проверено 35 земельных участков промышленных зон, а путем анализа данных аэрофотосъемки было выявлено 61 нарушение.

Также Шогуров подчеркнул, что раньше нарушения можно было выявить только с помощью полевого обследования территории.