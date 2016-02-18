Два российских фотографа стали победителями конкурса World Press Photo

В Амстердаме объявили результаты одного из самых престижных фотоконкурсов в мире World Press Photo 2016. В числе победителей оказались два фотографа из России – Сергей Пономарев и Владимир Песня.

Сергей Пономарев представил на суд жюри серию снимков о европейском миграционном кризисе в категории "Ежедневные новости" и получил за нее первое место. Владимир Песня стал победителем в категории "Спорт" с серией снимков о жизни хоккеистов в городе Ветлуга Нижегородской области.

Фотографией года стала работа Уоррена Ричардсона "Надежда на новую жизнь". На снимке он запечатлел мужчину, передающего младенца через забор из колючей проволоки на сербско-венгерской границе в городе Рьоеске, в Венгрии. Кадр был сделан в августе 2015 года, когда в результате миграционного кризиса поток беженцев из устремился в Европу в результате конфликта на Ближнем Востоке.

В 2016 году теме социальных конфликтов и миграции было посвящено большое количество конкурсных работ.

Премия World Press Photo вручается с 1955 года и является одной из самых престижных международных наград в области фотографии. Его целью является поддерживание и развитие высоких стандартов фотожурналистики и фотодокументалистики.