Дополненная реальность: что такое таймерография и зачем она нужна

Фото: sergey-larenkov.livejournal.com

В последние годы все большую популярность приобретает таймерография - техника фотоколлажа, когда в одном кадре совмещаются снимки одного и того же места, снятые с одной и той же точки, но в разное время. Фото, получаемые таким образом, передают необычное ощущение связи времен, позволяют как будто открыть окно в другие эпохи. Некоторые фотографы добиваются подобного впечатления, фотографируя старые снимки с того же ракурса на фоне современного окружения. Другие - пользуясь графическими редакторами.

В России

Основоположником этого направления в России является петербуржец Сергей Ларенков. Его проект "Связь времен" насчитывает уже более тысячи коллажей, посвященных теме Второй мировой войны. Ларенков совмещает архивные снимки городов времен войны с современными фото, снятыми с того же ракурса, получая впечатляющие по своей силе работы.

Сергей Ларенков фотохудожник, автор проекта "Связь времен" Я занимаюсь фотореконструкцией лет десять. Вначале было интересно сопоставлять старые открытки с современными видами, затем нашел способ интегрировать старые виды в современные, таким образом возник тот формат, в котором я работаю и пытаюсь его совершенствовать. Однажды захотелось показать своим детям, что было на наших улицах во время войны, так возник в 2008 году проект "Связь времен", которым я в основном и занимаюсь. За это время я переснял и совместил более тысячи исторических фотографий во многих городах и у нас, и за рубежом, включая все города-герои. Готовлю к изданию вторую книгу. Есть последователи как в России (например, Александр Березянский из Воронежа), так и за границей (например, Jo Hedwig Teeuwisse).

Вначале он использовал для своих работ старые фотографии из интернета. Сейчас пользуется услугами Государственного музея Санкт-Петербурга и Российского государственного архива кинофотодокументов в Красногорске. По словам автора, наиболее сильное впечатление на него самого производит серия работ о блокаде Ленинграда, но в рамках проекта есть и циклы об обороне Москвы, освобождении Праги и Вены, штурме Берлина и даже коллажи с петербуржскими улицами времен Российской империи.

Фото: sergey-larenkov.livejournal.com

Фото: sergey-larenkov.livejournal.com

Сергей Ларенков - самый заметный, но не единственный отечественный фотохудожник, работающий в жанре таймерографии. В сети публиковались еще несколько проектов, посвященных историческим местам Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, проводятся конкурсы, посвященные исторической фотографии.

В мире

На Flickr есть целый тематический поток Look Into the Past ("Взгляд в прошлое"), который запустил американский фотограф Джейсон Пауэлл. Помимо собственных работ Пауэлла, здесь можно найти коллажи, загруженные пользователями со всего мира и объединенные идеей совмещения снимков одного и того же места в разные годы.

Фото: flickr.com/photos/hmoong

Фото: www.flickr.com/photos/jasonepowell

Проект канадца Тейлора Джонса Dear Photograph, в который любой желающий может прислать свои старые семейные фотографии, совмещенные с тем же окружением спустя несколько лет, приобрел феноменальную популярность: в 2011 телеканал CBS признал Dear Photograph сайтом года, а в 2012-м он был номинирован на престижную награду Webby. В том же году выходит книга с подборкой лучших работ подписчиков блога. Со слов Dear Photograph ("Дорогой фотограф") начинается история каждой из фотографий этого проекта, полного теплоты и ностальгии.

Фото: dearphotograph.com

Фото: dearphotograph.com

В похожей технике, но с совершенно иной идеей работает бельгийский художник Бен Хейн. В цикле Pencil vs. Camera! ("Карандаш против камеры!") он дополняет фотографии с помощью собственных рисунков, получая необычный и подчас совершенно сюрреалистический результат. Сейчас серия насчитывает более 70 работ, рисунки в которых зачастую занимают куда более важное место, чем фотографии.

Фото: benheine.com

Фото: www.benheine.com

Таймерография предоставляет отличную возможность познакомиться с историей места, где был сделан кадр, и быстрее, чем каким-либо способом, увидеть, как оно менялось. Благодаря энтузиазму фотографов, количество проектов в этом жанре растет, а их география ширится. Сейчас, имея желание и доступ в Интернет, можно увидеть коллажи от фотографов из стран от Тайланда до Чили. При этом таймерография - это не обязательно историческая реконструкция, но и способ выразить ностальгию или понаблюдать за собственным взрослением, повторив фотографию из детства.

Антон Дьяконов