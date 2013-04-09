Форма поиска по сайту

09 апреля 2013, 12:30

Цикл фото знаменитой немецкой модели Веры Лендорф выставили в МАММ

Фото: mamm-mdf.ru

В МАММ 9 апреля открывается фотовыставка "Верушка. Автопортреты. Нью-Йорк. 1994 - 1998 гг." о знаменитой немецкой модели 70-х Вере Лендорф.

"Veruschka - имя, которое, без преувеличения, определило ход мировой моды в середине ХХ века. Высокая, мощная, нордически сдержанная - она заметно отличалась от моделей предыдущего поколения, "переодетых домохозяек", задав новый стиль своего времени и моды", - анонсируют организаторы.

Можно сказать, что Верушка совершила революцию в мире моды, в результате которой изменились не только стандарты красоты, но и структура профессиональных отношений между фотографом, моделью, редактором и стилистом. Она добилась того, что моделей перестали воспринимать как безэмоциональных и безучастных манекенов.

В серии "Автопортреты" Лендорф предстает то в космическое иноземное существо, то в собаку около Белого дома, то в зебру в Центральном парке, то в панка, то в жертву моды. Все фотографии объединяет кинематографичность и фирменный стиль Верушки.

фотография выставки Вера Лендорфф Верушка

