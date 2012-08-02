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Культура

02 августа 2012, 18:34

На Винзаводе покажут фотографии, снятые на мобильные телефоны

фотография выставки ЦСИ Винзавод

ИТАР-ТАСС

2 августа в галерее Fotoloft в Центре современного искусства "Винзавод" откроется первая международная выставка "айфонографии" "Земляничные поляны, воспоминания о детстве". Выставка объединит работы 36 авторов из 20 стран мира.

По сообщению организаторов, название выставки навеяно музыкальной композицией британской группы The Beatles – Stawberry fields forever.

"Детство - это время больших ожиданий и уверенности в том, что все возможно. Это время, когда человек способен радоваться каждому моменту жизни и видеть красоту мира во всем, что его окружает", - говорится в сообщении.

Именно это детское ощущение станет лейтмотивом выставки, где будут представлены фотографии, сделанные на мобильный телефон.

"Новые технологии свели к минимуму технические барьеры, освободив талантливых людей во всем мире. Уже необязательно быть профессионалом, чтобы делать потрясающие, сильные, полные эйфории снимки", - добавляют организаторы.

Любую работу на выставке можно будет купить. Средства, полученные от продажи фотографий, перечислят в благотворительный фонд помощи детям-аутистам.

Выставка продлится до 23 августа.

Время работы:
понедельник-пятница с 11.00 до 21.00;
выходные с 12.00 до 21.00.
Вход – свободный.

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