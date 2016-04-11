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Фестивали и праздники

11 апреля 2016, 12:36

Московский планетарий примет участие во флешмобе к 55-летию полета Гагарина

флешмобы Московский планетарий фестивали и праздники Гагарин

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Московский планетарий примет участие во всероссийском флешмобе "Подними голову!", сообщает пресс-служба учреждения. Флешмоб, организованный госкорпорацией "Роскосмос", приурочен к 55-летию полета первого человека в космос.

12 апреля в 13:00 победители конкурса детского "Космическая экспедиция" запустят с астрономической площадки "Парк неба" 55 воздушных шаров.

Акцию Московского планетария поддержали планетарии в Воронеже, Ярославле, Оренбурге, Кирове, Смоленске, Томске, Данкове, Новороссийске, Владимире. Первыми в небо запустят шары ученики гагаринской школы в Ярославском КПЦ имени В.В. Терешковой. Запуск произойдет в 9:07 по Москве – именно в это время Юрий Гагарин стартовал с космодрома Байконур в 1961 году. Планетарии в остальных городах запустят шары одновременно с Московским.

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Московский Планетарий запланировал ряд мероприятий к юбилейной дате. Среди них – лекции, детские программы, премьера фильма, конкурсы, концерты. Мероприятия пройдет с 12 по 17 апреля.

Напомним, в рамках флешмоба, организованного Роскосмосом, 12 апреля в небо запустят 108 тысяч воздушных шаров – по числу минут, проведенных Юрием Гагариным на орбите. Флешмоб "Подними голову!" пройдет в городах-миллионниках, а также местах, связанных с жизнью и полетом первого космонавта планеты. Помимо планетария, в Москве акция состоится на ВДНХ, на площади Промышленности в 16:00.

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