Московские бани до конца года выставят на аукцион единым лотом

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Столичные бани до конца года выставят на торги единым лотом. Городу принадлежит три банных комплекса: "Переделкино", "Некрасовские бани" и "Бани на Дубнинской". Их начальная цена составит порядка 340 млн рублей, рассказал M24.ru руководитель департамента городского имущества Владимир Ефимов. Власти надеются, что, купив сразу три объекта, инвестор будет развивать их как спортивно-оздоровительную сеть.

"Мы думаем объединить бани в один лот и продать все вместе, чтобы привлечь инвестора, работающего в данном секторе услуг. Но участвовать в аукционе может кто угодно, необязательно владельцы спортклубов. Возможно, у объектов появится развлекательная направленность, но банный функционал точно сохранится", – сказал Ефимов.

На торги выставят три банно-оздоровительных комплекса: "Некрасовские бани", "Переделкино" и "Бани на Дубнинской". Стоимость лота составит порядка 340 млн рублей. Акции этих объектов неоднократно пытались продать по отдельности, но заявок от покупателей не поступало.

"Некрасовские" бани называются так в честь района Некрасовка (рядом с метро "Выхино"). Они начали работать 1998 году. Банный комплекс "Переделкино" находится на Боровском шоссе, на территории Новой Москвы около деревни Рассказовки. В комплексе работает тренажерный зал, спортивные секции и салон красоты. "Дубнинские бани" расположены в спортивно-оздоровительном комплексе у метро "Петровско-Разумовская". Открылись они около семи лет назад. Эти три комплекса – последние бани, которые находятся в собственности Москвы. Всего в столице и области действует около 500 бань, саун и душевых, принадлежащих частным лицам. В Подмосковье планируют построить и отремонтировать 100 общественных бань.

Директор департамента торговой и региональной недвижимости PennyLane Realty Алексей Могила считает, что инвесторов вряд ли заинтересует укрупнение пакета без существенной скидки.

"Если прошлые попытки продажи не увенчались успехом, то инвесторов заинтересует или значимый дисконт, или аукцион с понижением цены", – отметил Могила.

По его словам, скорее всего, даже в лоте к каждой бане будут присматриваться отдельно, поскольку пока в Москве нет сетевых операторов банных комплексов. "В других городах действуют целые сети бань, но в Москве пока такой проект не реализован, в основном бизнесмен ведет одну-две бани", – сказал Могила.

Руководитель отдела оценки Cushman & Wakefield Константин Лебедев считает, что самый ликвидный объект в этом лоте – баня "Переделкино". "Деревня Рассказовка – престижное место, и банный комплекс там было бы интересно развивать", – отметил Лебедев.

По его словам, задача инвестора – сохранить постоянных посетителей и привлечь новых. "К примеру, инвестор мог бы рассмотреть создание сеть веллнес-клубов или комплекса бань и медицинского центра", ― сказал Лебедев.

Напомним, московские власти запланировали продажу целого ряда знаковых для города объектов: порядка 50 кинотеатров, три дома-книжки на Новом Арбате. С молотка уйдет и самый дорогой участок земли в Москве - так называемый Золотой остров на Софийской набережной площадью 3 га.

Марина Курганская