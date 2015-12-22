Курс евро в ходе торгов превысил 78 рублей

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В ходе торгов на Московской бирже курс евро превысил 78 рублей, сообщается на сайте ММВБ.

Максимум, за который покупали европейскую валюту, составил 78,117 рубля. Доллар на торгах поднимался до 71,23 рубля.

Официальные курсы валют, установленные Центробанком на 22 декабря, составляют 71,12 рубля за доллар и 77,6 рубля за евро.

Падение рубля происходит на фоне значительного удешевления нефти: cтоимость барреля Brent опустилась на 0,22% до 36,27 доллара.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал m24.ru, что цена на нефть продолжит падать в течение 2016 года из-за отмены санкций в отношении Ирана – крупного поставщика "черного золота".

В то же время эксперт отметил, что если раньше доллар и евро росли пропорционально падению цены на нефть, то сейчас прямой зависимости уже нет, иначе доллар бы стоил около 95 рублей. "Это значит, что экономика России приспособилась к низкой цене на нефть", – добавил Пикин.