Определены все финалисты Евровидения-2017. Результаты двух полуфиналов опубликованы в официальном Facebook международного песенного конкурса.

9 мая в первом полуфинале Евровидения-2017 были отобраны 10 участников. Еще одна десятка была выбрана в ходе второго полуфинала 11 мая.

Еще шесть участников, согласно правилам конкурса, попадут в финал автоматически: Украина как хозяйка конкурса и так называемая "большая пятерка" – Великобритания, Испания, Италия, Германия, Франция.

26 финалистов

Молдавия – группа SunStroke Project

Азербайджан – певица Dihaj

Греция – певица Деми

Швеция – певец Робин Бенгтссон

Португалия – певец Сальвадор Собрал

Польша – певица Кася Мось

Армения – певица Арцвик

Австралия – певица Исаия

Кипр – певец Ховиг

Бельгия – певица Бланш

Австрия – певец Натан Трент

Румыния – дуэт Илинка и Алекс Флоря

Нидерланды – группа OG3NE

Венгрия – певец Йоцы Папай

Дания – певица Аня Ниссен

Хорватия – певец Жак Худек

Норвегия – певец Jowst

Белоруссия – группа Naviband

Болгария – певец Кристиан Костов

Израиль – певец Имри Зив

Украина – группа O.Torvald

Великобритания – певица Люси Джонс

Франция – певица Алма

Германия – певица Левина

Италия – певец Франческо Габбани

Испания – певец Манель Наварро.

Все выступления оценивают зрители и жюри, состоящее из пяти профессионалов музыкальной индустрии. Голосование проходит через официальное приложение и/или SMS. Зрители не могут отдать свой голос за песню, представляющую их страну.

Голоса жюри имеют решающее значение, если два или больше участников получают одинаковое количество баллов от зрителей.

Финал песенного конкурса пройдет 13 мая.