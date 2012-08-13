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Культура

13 августа 2012, 17:32

Фестиваль-ярмарка Fashion Fest пройдет на дизайн-заводе "Флакон"

фестивали распродажи фестивали и праздники

M24/Софья Кондрашина

Фестиваль-ярмарка Fashion Fest состоится 19 августа на дизайн-заводе "Флакон". На территории "Флакона" в этот день можно будет приобрести одежду из Европы, а также уникальные вещи, созданные вручную и в единственном экземпляре, говорится в пресс-релизе продюсерского центра Театромания.

Специально приглашенным гостем фестиваля станет дизайнер Елена Ленская. Всего в мероприятии примут участие около 100 дизайнеров.

На фестивале выступят нouse-певица Юлия Ласкер, vocal&danceshow "Scotch", певица Катя Илич, бэнд "КУБАнаТЫ" и шоу барабанщиков "JAM BEAT".

Представления покажут шоу-театр двойников "Созвездие" и мастерская танца "Jazz Contemporary Project". Мастер-класс по латинским танцам проведут Анна и Санди Кордеро Перес. Среди участников фестиваля заявлен популярный битбоксер Вахтанг Каландадзе, сообщают организаторы мероприятия.

Кроме того, на "Флаконе" состоятся фото-сессии и шоу ретро мотоциклов. На территории дизайн-завода будет работать бассейн.

Для маленьких гостей фестиваля будет создан детский городок.

Дизайн-завод "Флакон" находится на улице Большая Новодмитровская, 36/4, стр. 1-14.

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