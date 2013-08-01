На этно-фестивале "Путь к себе" выступит Борис Гребенщиков

Фото: ethnomir.ru

Фестиваль "Путь к себе" пройдет в Этномире со 2 по 4 августа. В программе - выступления именитых звезд мировой музыки, шоу-программы, тренинги, мастер-классы, спортивные и развлекательные мероприятия. Гостей мероприятия ожидает много конкурсов и сюрпризов.

На фестивале выступят Борис Гребенщиков, Сергей Старостин и "Жили Были" (русский фольклор, этно-джаз, фьюжн), Кришна Дас (этно-фьюжн), Dudeldrum (средневековые волынки), Саттума (карельский и финский фолк), Art Ceilidh и Олег Бойко (кельтский этно-фьюжн), Ят-Ха (этно-рок, горловое пение, Тыва), Атлантида project (cyber-этно), Ёсида (японская медитативная флейта сякухати), Bubamara Bass Band (балканско-цыганская музыка), Турбодзен (варганная музыка) ВеданЪ КолодЪ (славянский фолк), Вороново Крыло (славянский и шаманский этно-фьюжн) и многие другие.

На мероприятии можно будет увидеть уникальные музыкальные коллективы, которые своим творчеством расскажут о традициях различных этнических культур – от бескрайних степей Тувы до зеленых холмов Ирландии, от мистических городов древней Индии до чарующих лесов Русского Севера, сообщает Интерактивная афиша Москвы 2do2go.ru.

Посетители смогут стать обладателями редкой сувенирной продукции, познавательной и развивающей литературы и много другого. Мероприятие будет сопровождать световое представление и грандиозное fire-шоу.

На фестивале будет бесплатная парковка, палаточный лагерь, спортивная и детская площадки.

Напомним, билеты на фестиваль вы можете купить на нашем сайте.

$2