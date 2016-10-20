Лауреат Канн фильм "Я, Дэниел Блэйк" откроет фестиваль "Нового британского кино"

Кадр из фильма "Я, Дэниел Блэйк"

Фестиваль "Нового британского кино" откроется фильмом-победителем Каннского смотра "Я, Дэниел Блэйк". Об этом сообщается на сайте Британского совета.

В 19 городах России, в том числе и в Москве, начиная с 26 октября можно будет увидеть главные новинки британского кинопроката. В числе самых ожидаемых премьер – "Война против всех" режиссера "Голгофы" Джона Майкла МакДонаха, историческая драма "Али и Нино" от лауреата премии "Оскар" Асифа Кападиа, триллер "Операция "Антропоид" с Киллианом Мёрфи, драма "Ни пуха, ни пера", комедия "Навыки взрослой жизни" и триллер "Туманные отношения".

Показы в рамках фестиваля пройдут на трех площадках: в кинотеатре "Формула Кино Горизонт", Московской школе кино и в КЦ ЗИЛ. Полная программа и расписание фестиваля доступны на сайте Британского совета.

Все фильмы идут на английском языке с русскими субтитрами.