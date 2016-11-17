Российский оркестр впервые в истории откроет Зальцбургский фестиваль

Презентация программы Зальцбургского фестиваля прошла в Москве. Впервые в его истории российские хор и оркестр примут участие в центральной премьере фестиваля.

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Один из старейших европейских эпицентров культуры, Зальцбургский фестиваль планирует принять в 2017 году более 200 тысяч зрителей. Эта колоссальная цифра, а также заявленный бюджет (порядка 60 миллионов евро) подтверждает проектную успешность, но и в условиях финансового благополучия дирекция фестиваля продолжает курс на расширение творческих и партнерских контактов, создает информационное поле для продвижения идей в мегаполисах – от Сеула до Нью-Йорка. Москва стала одним из пунктов в масштабном презентационном турне.

Космополитические тенденции оказались созвучны главной теме оперной составляющей фестиваля. Его спектакли объединяются в универсальное рассуждение о природе власти и ее деструктивной стороне. По мнению нового интенданта Маркуса Хинтерхойзера, сейчас наиболее важно звучит мысль о всепрощении, и нестабильная политическая обстановка сама подсказала концептуальное направление. Насыщая фестиваль философскими смыслами, Хинтерхойзер рассчитывает на думающего зрителя, способного с различных ракурсов взглянуть на культурный ландшафт, который летом будет представлен в Зальцбурге.

Фестиваль откроется оперой Моцарта "Милосердие Тита". Для работы над постановкой приглашена команда Теодора Курентзиса и Питера Селларса (для обоих это продолжение многолетнего эффективного сотрудничества). "Это возможность пойти дальше, и дело не только в том, что это самый крупный фестиваль, но и дверь в будущее – попытка исследовать креативность, которая нам так нужна", – сказал Курентзис.

Пермский маэстро также сообщил, что в концертной программе предполагается несколько событий с его участием: Реквием Моцарта 22 июля, а затем, 23 июля, концерт для смешанного хора Шнитке на стихи Нарекаци в Коллегиенкирхе. Этим же вечером струнный квартет "Хаген" откроет серию концертов "Время с Шостаковичем", сопровождающую премьеру оперы "Леди Макбет Мценского уезда" (2 августа, дирижер Марис Янсонс). 10 августа вместе с Патрицией Копачинской Курентзис исполнит скрипичный концерт Альбана Берга "Памяти ангела", а затем продирижирует Первую симфонию Малера.

Выражая свои симпатии русской исполнительской школе, Хинтерхойзер напомнил, что среди артистов, которых ждут в Зальцбурге, много русских музыкантов и выходцев из России: это и Владимир Юровский (руководитель ГАСО, Симфонического оркестра Берлинского радио и Лондонского филармонического оркестра представит свое видение оперы "Воццек" Берга), и Анна Нетребко, которая споет заглавную партию в "Аиде", и продолжатель традиций Гилельса и Рихтера – пианист Даниил Трифонов.