В столице состоится фестиваль рекламы Red Apple

Фото предоставлено организаторами

10 и 11 декабря в Digital October состоится 25-й Международный фестиваль рекламы Red Apple.

Ведущие представители рекламной индустрии, журналистки, дизайна, IT примут участие в этом событии. Так, на фестиваль приедут глава агентства PHD Worldwide Phil Rowley и топ-менеджмента лондонского Google/Youtube, Ирина Хакамада, космонавт Олег Артемьев и дирижера Большого театра Алексей Богорода.

Одна из целей Red Apple – найти источники вдохновения не в самой рекламной сфере, а в отраслях, соприкасающихся с ней.

Ирина Хакамада и приглашенные эксперты затеют дискуссию "В поисках домохозяйки", на которой будут искать ответ, нужна ли современным женщинам реклама, отвечает ли она их потребностям и как нужно строить правильное общение.

Также участники обсудят понятие инфотеймента и попытаются решить, это смерть журналистики или новое рождение. В беседе примут участие представители ведущих интернет СМИ.

Космонавт, бортинженер МКС, а также автор одного из самых популярных аккаунтов о космосе Олег Артемьев расскажет о "Планете в Инстаграм" и как он стал блогером.

Помимо этого, 10 декабря в клубе Rolling Stone Red Apple представит первый музыкальный фестиваль среди рекламистов 99FEST. Его особенность в том, что участниками станут группы из рекламных агентств. Хедлайнером выступит группа Sansara.

Полную программу фестиваля можно увидеть на сайте.