В столице открылся фестиваль "Московские каникулы 70-х"

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Фестиваль "Московские каникулы 70-х", посвященный истории столицы 70-х годов прошлого века, открылся в арт-центре "Винил" выставкой фотографий "Время любить", сообщает газета "Вечерняя Москва".

Кроме того, в рамках фестиваля состоится показ мод, а также просмотр фильма и премьера спектакля. По словам организаторов, выставка фото поможет изучению, сохранению и популяризации культурного наследия народов России. Еще посетители смогут понять, как раньше жили советские люди, и узнать об их мечтах и стремлениях

В экспозиции выставки представлены фотографии Дмитрия Воздвиженского и Нины Свиридовой. Ознакомившись со снимками, можно будет понять, каким оно было, это "время счастья, время надежд и время великих иллюзий". Так, посетители увидят вереницы огней вечернего Нового Арбата, знаменитые аппараты с газировкой на улице и густые клубы пара над бассейном "Москва".

А вот 30 июля пройдет показ и обсуждение фильма Михаила Калика "Любить". Лента 1968 года состоит из четырех новелл о любви, которые соединены кадрами кинохроники конца 60-х годов. В картине снялись Алиса Фрейндлих, Светлана Светличная, Андрей Миронов и Марианна Вертинская. Вечер продолжится дефиле под названием "Yellow Submarine". На нем представят винтажную одежду в стиле 70 - 80-х годов. Завершит фестиваль премьера лирического спектакля "Вивальди… Перезагрузка" от Арт-агентства "БАГАЖ". Эта комедия о любви в стиле 70-х пройдет 31 июля и 7 августа, в день закрытия фестиваля.