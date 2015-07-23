Форма поиска по сайту

23 июля 2015, 11:37

Культура

На ВДНХ состоится танцевальный медиаперформанс

Фото: ТАСС/ Сергей Карпов

26 июля в рамках Фестиваля искусств "Вдохновение" на ВДНХ состоится танцевальный медиаперформанс . Он пройдет на фоне "оживающего" павильона №66 "Культура", сообщают организаторы.

Хореографически-музыкальный перформанс продемонстрирует гостям современные достижения и новые возможности российского искусства. Сопровождать перформанс будет уникальное световое шоу.

Кроме того, перед зрителями выступят двенадцать танцовщиков – лауреатов российских и международных премий в области современного танца. Гостям покажут также видеопроекции, которые отправят их в путешествие в будущее – и покажут, что изменится на ВДНХ в ближайшее время.

Дата: 26 июля в 21.00

Место: Главная аллея ВДНХ, павильон №66 "Культура"

Вход свободный

фестиваль ВДНХ перформанс фестивали и праздники

