Центр документального кино покажет новые австрийские фильмы

Фото: coolconnections.ru

22 апреля в московском Центре документального кино стартует фестиваль "Новое кино Австрии". На суд российским зрителям представят четыре фильма.

Один из них называется "Вампир на кушетке" – картина рассказывает о графе-вампире, уставшем от своей кровожадной жены. Ко всему прочему, он влюбился в смертную официантку. Не зная, что делать со своей любовью, романтичный зубастый страдалец вынужден ходить на приемы к психоаналитику. Вампирские клыки "примерил" Тобиас Моретти, которого в России знают как полицейского Рихарда Мозера из сериала "Комиссар Рекс".

Еще один продукт австрийского кинематографа – драматическая комедия "Вечная жизнь". История о том, как бывший полицейский возвращается на свою "малую родину" – после того, как не смог открыть собственное дело и оказался без средств к существованию.

Также в рамках фестиваля пройдет цикл лент "Смерть рабочего" режиссера Михаэля Главоггера – это документальная поэма в пяти эпизодах. Их снимали в Пакистане, Нигерии, Индонезии, Донецке и Китае. В фильме показано, как варят сталь, добывают вулканическую серу, забивают скот и многое другое.