26 ярмарочных площадок откроют в столице к фестивалю "Московская весна"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В рамках фестиваля "Московская весна", который пройдет в столице с 22 апреля по 9 мая, откроются 26 ярмарочных площадок. Каждая со своей тематикой и оформлением. Как пишет ТАСС, условно все они объединятся в маршрут протяженностью около 10 километров.

Улицы города украсят кинетические инсталляции. Они в игровой форме познакомят горожан с прорывными изобретениями выдающихся российских ученых. Фигуры планируется разместить на трех центральных площадках – в Новопушкинском сквере, Пушкинской площади и Тверском бульваре.

Кроме того, москвичи смогут узнать истории известных личностей – от былинных героев до россиян 20 столетия. Так, фестивальная ярмарка на площади Революции будет посвящена Илье Муромцу, на Театральной площади – архимандриту Антонину, в Камергерском переулке – Станиславскому, Немеровичу-Данченко и Книппер-Чеховой.

Главными героями на Тверском бульваре, в Новопушкинском сквере и Пушкинской площади станут ученые и изобретатели Королев, Зворыкин, Сикорский, Тимирязев, Вавилов, Мичурин.

Фестиваль будет состоять из трех периодов: с 22 по 30 апреля пройдет культурно-просветительская программа, с 1 по 7 мая – пасхальные гуляния, а 8 и 9 мая – День Победы. Всего на ярмарках установят 300 шале, которые займут торговые предприятия, рестораны, анимация и мастер-классы.