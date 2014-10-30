В Москве пройдет международный фестиваль "Московская осень"

ТАСС/Руслан Шамуков

С 31 октября по 1 декабря 2014 года в Москве пройдет 36-й международный фестиваль "Московская осень", сообщает пресс-служба Союза московских композиторов.

Открытие фестиваля состоится в Большом зале московского Дома композиторов. Симфонический оркестр радио "Орфей" под управлением Сергея Кондрашова и солисты Родион Замуруев и Никита Борисоглебский представят произведения молодых московских композиторов Татьяны Шатковской-Айзенберг, Анны Музыченко, Олеси Евстратовой, Никиты Мдоянца, Кузьмы Бодрова и Артема Ананьева.

Всего в рамках программы фестиваля "Московская осень" состоятся 47 концертов, во время которых исполнят более 250 музыкальных произведений.

В пресс-службе уточняют, что программа фестиваля формируется из отдельных блоков: выступления симфонического, камерного и духового оркестров, оркестра русских народных инструментов и камерных ансамблей, хоровые премьер-ассамблеи, джаз, а также два вечера отечественной песни.

В фестивале участвуют известные коллективы и солисты, лауреаты международных и всероссийских конкурсов.

Ежегодный фестиваль "Московская осень" проводится с 1979 года под эгидой Союза композиторов Москвы. Программы охватывают все жанры и направления современного профессионального композиторского творчества. За более чем 30 лет его существования здесь состоялись сотни мировых премьер.