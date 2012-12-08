Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря 2012, 17:45

Спорт

Алишер Усманов снова стал главой Международной федерации фехтования

Алишер Усманов. Фото: ИТАР-ТАСС

Международную федерацию фехтования (МФФ) вновь возглавит бизнесмен, владелец холдинга "Металлоинвест" Алишер Усманов. Выборы прошли на конгрессе федерации в Москве.

127 членов конгресса из 137 поддержали кандидатуру Усманова, сообщает "Интерфакс".

Усманов возглавляет федерацию с 2008 года. Бизнесмен имеет звание мастера спорта по фехтованию. В течение семи лет с 2001 года он возглавлял Федерацию фехтования России, с 2005-го по 2009 год – Европейскую конфедерацию фехтования.

Усманов также является основателем международного благотворительного фонда "За будущее фехтования".

фехтование Алишер Усманов

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика