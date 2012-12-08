Алишер Усманов снова стал главой Международной федерации фехтования

Алишер Усманов. Фото: ИТАР-ТАСС

Международную федерацию фехтования (МФФ) вновь возглавит бизнесмен, владелец холдинга "Металлоинвест" Алишер Усманов. Выборы прошли на конгрессе федерации в Москве.

127 членов конгресса из 137 поддержали кандидатуру Усманова, сообщает "Интерфакс".

Усманов возглавляет федерацию с 2008 года. Бизнесмен имеет звание мастера спорта по фехтованию. В течение семи лет с 2001 года он возглавлял Федерацию фехтования России, с 2005-го по 2009 год – Европейскую конфедерацию фехтования.

Усманов также является основателем международного благотворительного фонда "За будущее фехтования".