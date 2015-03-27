Фанаты попали петардой в Акинфеева в матче Черногория - Россия

Игорь Акинфеев. Фото: ТАСС

Голкипер сборной России и столичного ЦСКА Игорь Акинфеев получил травму в отборочном матче чемпионата Европы 2016 года. Фанаты бросили во вратаря петарду.

Инцидент произошел на второй минуте встречи между Черногорией и Россией. Кто-то из болельщиков, расположившихся за воротами сборной России, бросил на поле петарду. Она попала в голкипера.

Акинфеев получил травму и покинул поле на носилках. Матч был остановлен и возобновился лишь спустя 35 минут.

Фаната, бросившего петарду, по предварительным данным, уже задержали и отвели в подтрибунное помещение. Также, по неподтвержденным данным, он является поклонником сборной Черногории.

О тяжести травмы, полученной голкипером, информации пока нет.