Власти Франции намерены депортировать десятки российских болельщиков

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Власти Франции намерены депортировать несколько десятков болельщиков сборной России из автобуса, который был задержан в Лилле французским спецназом. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин, находящийся в автобусе, заявил, что ни один из фанатов этой группы не был задержан на беспорядках в Марселе. На место задержания болельщиков выехал представитель консульства РФ во Франции. Уточняется, что полицейские, вооруженные шокерами, окружили автобус.

[html]

Заготовили 29 постановлений о депортации! Беспредел! Говорят решение суда! — Александр Шпрыгин (@Shprygin) 14 июня 2016 г.

Французские власти подтвердили факт проверки российских болельщиков

[/html]Утром 14 июня французские спецподразделения заблокировали автобус российских фанатов, следующих на матч сборной РФ со Словакией.

Меры безопасности были усилены после погромов в Марселе: 11 июня за несколько часов до начала матча между сборными России и Англии в рамках Чемпионата Европы началась потасовка между болельщиками команд. Драка возобновилась сразу после финального свистка арбитра: несколько десятков россиян атаковали британский сектор на трибунах и обратили англичан в бегство.

Драка продолжилась на улицах города и затем переместилась в порт, полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ и водометы. Один из пострадавших в потасовках, 50-летний британец, находится в крайне тяжелом состоянии, еще 35 человек обратились за медпомощью.

УЕФА уже выступил с предупреждением, что сборные России и Англии могут быть исключены из числа участников ЧЕ-2016, если их болельщики снова будут замечены в организации погромов.