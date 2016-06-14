Форма поиска по сайту

14 июня 2016, 11:15

Шоу-бизнес

Власти Франции намерены депортировать десятки российских болельщиков

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Власти Франции намерены депортировать несколько десятков болельщиков сборной России из автобуса, который был задержан в Лилле французским спецназом. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин, находящийся в автобусе, заявил, что ни один из фанатов этой группы не был задержан на беспорядках в Марселе. На место задержания болельщиков выехал представитель консульства РФ во Франции. Уточняется, что полицейские, вооруженные шокерами, окружили автобус.

Утром 14 июня французские спецподразделения заблокировали автобус российских фанатов, следующих на матч сборной РФ со Словакией.

Французские власти подтвердили факт проверки российских болельщиков

Меры безопасности были усилены после погромов в Марселе: 11 июня за несколько часов до начала матча между сборными России и Англии в рамках Чемпионата Европы началась потасовка между болельщиками команд. Драка возобновилась сразу после финального свистка арбитра: несколько десятков россиян атаковали британский сектор на трибунах и обратили англичан в бегство.

Драка продолжилась на улицах города и затем переместилась в порт, полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ и водометы. Один из пострадавших в потасовках, 50-летний британец, находится в крайне тяжелом состоянии, еще 35 человек обратились за медпомощью.

УЕФА уже выступил с предупреждением, что сборные России и Англии могут быть исключены из числа участников ЧЕ-2016, если их болельщики снова будут замечены в организации погромов.

