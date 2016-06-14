Власти Франции намерены депортировать десятки российских болельщиков

Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Власти Франции намерены депортировать несколько десятков болельщиков сборной России из автобуса, который был задержан в Лилле французским спецназом. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.
Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин, находящийся в автобусе, заявил, что ни один из фанатов этой группы не был задержан на беспорядках в Марселе. На место задержания болельщиков выехал представитель консульства РФ во Франции. Уточняется, что полицейские, вооруженные шокерами, окружили автобус.
Заготовили 29 постановлений о депортации! Беспредел! Говорят решение суда!— Александр Шпрыгин (@Shprygin) 14 июня 2016 г.
Утром 14 июня французские спецподразделения заблокировали автобус российских фанатов, следующих на матч сборной РФ со Словакией.
Меры безопасности были усилены после погромов в Марселе: 11 июня за несколько часов до начала матча между сборными России и Англии в рамках Чемпионата Европы началась потасовка между болельщиками команд. Драка возобновилась сразу после финального свистка арбитра: несколько десятков россиян атаковали британский сектор на трибунах и обратили англичан в бегство.
Драка продолжилась на улицах города и затем переместилась в порт, полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ и водометы. Один из пострадавших в потасовках, 50-летний британец, находится в крайне тяжелом состоянии, еще 35 человек обратились за медпомощью.
УЕФА уже выступил с предупреждением, что сборные России и Англии могут быть исключены из числа участников ЧЕ-2016, если их болельщики снова будут замечены в организации погромов.