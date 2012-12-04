РФПЛ планирует ввести идентификационную карту болельщика

В скором времени в российском футболе может появиться новое понятие - идентификационная карта болельщика. Функционеры Российской футбольной премьер-лиги хотят создать универсальную карту, которая служила бы в качестве удостоверения личности, а также могла использоваться для пользования различными услугами.

"Мы бы хотели, чтобы у любого гражданина России была возможность зайти на сайт, вбить в базу свои данные, открыть некую карту. Это может быть многофункциональная карта, которая будет работать отчасти как кредитная. Самое главное, что человек, имеющий такую карту, уже будет позиционироваться как болельщик какого-то конкретного клуба", - сообщил "Р-Спорт" исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан.

Покупка билетов по паспортам является лишь одной мерой из целого комплекса решений, разработанных РФПЛ для повышения уровня безопасности на стадионах, - отметил Чебан.

Клубы не должны нести ответственность за выходки своих болельщиков, но убрать хулиганство с трибун можно лишь зная, кто именно бросает петарды или ломает кресла, - заявил функционер.

В пример Чебан привел "Анжи", которое продает билеты на домашние матчи Лиги Европы только по паспортам.