Росфинмониторинг предлагает ограничить вывоз наличных за границу

Фото: ИТАР-ТАСС

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханин предложил ограничить вывоз наличных средств за границу. По его мнению, перемещаемая сумма не должна превышать 15 тысяч евро или эквивалента в другой валюте.

С таким предложением Чиханин обратился к сенаторам, выступая 5 марта в Совете Федерации на "правительственном часе". По его словам, необходимо "разобраться с законом, который бы ограничил перемещение наличных денежных средств через границу", пишет "Интерфакс".

Сейчас в России нет ограничений по вывозу валюты, необходимо лишь декларировать сумму, превышающую 10 тысяч евро. За провоз валюты без декларации нарушителя могут оштрафовать на 30 тысяч долларов. А если сумма превышает 50 тысяч долларов, ему грозит от двух до четырех лет тюрьмы.