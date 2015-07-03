Центробанк незначительно повысил курс евро и понизил курс доллара

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Центробанк России установил курсы валют на ближайшие выходные. Доллар незначительно подешевел, а евро немного подрос по отношению к рублю, следует из данных, опубликованных на сайте регулятора.

Доллар подешевел на шесть копеек и теперь торгуется на уровне 55 рублей 60 копеек. Евро прибавил в стоимости 18 копеек и стоит 61 рубль 75 копеек за единицу европейской валюты.

Накануне Центробанк поднял курс доллара на 3 июля на 18 копеек и снизил евро на 9 копеек.

Таким образом, курсы валют практически стабилизировались. Это происходит на фоне неопределенность в Греции, где в воскресенье пройдет референдум по вопросу выполнения требований кредиторов. Правительство Греции выступает за отказ от сотрудничества с международными финансовыми институтами.

Несколько дней назад правительство этой европейской страны допустило технический дефолт, просрочив дату выплаты очередного платежа Международному валютному фонду.

Аналитики считают, что выход Греции из еврозоны нанесет серьезный удар по европейской валюте, а также может негативно сказаться и на стоимости российского рубля.