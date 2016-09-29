Стартовала продажа билетов на елку во дворце в Коломенском

Фото: mgomz.ru

Стартовала продажа билетов на елку во дворце царя Алексея Михайловича в Коломенском. Об этом журналистам сообщил директор московского государственного объединенного музея-заповедника "Коломенское-Измайлово-Лефортово-Люблино" Сергей Худяков.

"Елка в царском дворце, у нас она очень интересная и, я бы сказал, дефицитная. У нас камерный зал, поэтому количество посетителей очень ограничено – примерно 150 человек", – цитирует его Агентство "Москва".

Как пояснили m24.ru в пресс-службе заповедника, сейчас открыто бронирование. Заказать билеты на елку можно по телефону 8 (499) 614-20-92. Позже со всеми заказавшими билеты свяжутся по телефону и объяснят, где их можно выкупить.

Традиционно новогодние представления для детей и родителей проходят в театрально-концертном зале "Театральная хоромина".

Даты проведения елки, стоимость билетов и другие подробности можно получить на сайте музея-заповедника.