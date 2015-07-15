Таблички "Работает эвакуатор" установят у 20% запрещающих знаков

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Около 20 процентов всех знаков "Остановка запрещена" оборудуют табличкой "Работает эвакуатор", сообщил журналистам руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев.

По его словам, всего в Москве установлено 30 тысяч знаков, запрещающих парковку, передает Агентство "Москва".

Новые правила эвакуации автомобилей

Ранее m24.ru сообщало. что к осени в столице появятся шесть тысяч табличек "Работает эвакуатор". Их могут установить на выделенных полосах, около различных культурных учреждений, спортивных объектов, вокзалов, а также станций метро.

По мнению экспертов, таблички "Работает эвакуатор" должны повысить среднюю скорость автотранспорта, а также обеспечить безопасность движения на дорогах столицы.

Напомним, с 8 августа текущего года эвакуация автомобилей из-под запрещающих знаков будет возможна только при наличии предупреждающих табличек